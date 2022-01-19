Госдума одобрила законопроект, который вводит единые правила дистанционного электронного голосования.

Как считают законодатели, проект подготовлен в целях совершенствования законодательства РФ о выборах и референдумах. Так, согласно документу, будет закреплено проведение электронного голосования с использованием системы ГАС «Выборы» и других сертифицированных систем.

Меж тем, порядок голосования устанавливает центральная избирательная комиссия.

Напомним, что в сентябре 2021 года Ростовская область, в том числе Каменск, попали в ряд пилотных регионов, где было доступно дистанционное голосование. 19 сентября прошлого года выбирали депутатов Госдумы восьмого созыва.