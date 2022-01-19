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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Десятки семей в Каменске рискуют замерзнуть этой зимой

Десятки семей в Каменске рискуют замерзнуть этой зимой

ЖКХ

Десятки семей в Каменске рискуют замерзнуть этой зимой

Десятки семей в Каменске рискуют замерзнуть этой зимой

Опубликовано

Причиной коммунального бедствия людей, проживающих в каменском СНТ «Фиалка» являются проблемы с электроснабжением.

По неизвестным пока причинам напряжение в сети на разных улицах товарищества скачет от 140 до 270 вольт, в связи с чем прекращается энергоснабжение частных домов. А раз нет электроэнергии, значит перестают работать отопительные котлы, электрообогреватели, водяные насосы.

Жители СНТ «Фиалка» обратились в администрацию Каменска-Шахтинского с просьбой определить организацию, которая будет заниматься обслуживанием местных электросетей, выяснит причины скачков напряжения и поможет наладить бесперебойные 220 вольт.

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