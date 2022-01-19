Причиной коммунального бедствия людей, проживающих в каменском СНТ «Фиалка» являются проблемы с электроснабжением.

По неизвестным пока причинам напряжение в сети на разных улицах товарищества скачет от 140 до 270 вольт, в связи с чем прекращается энергоснабжение частных домов. А раз нет электроэнергии, значит перестают работать отопительные котлы, электрообогреватели, водяные насосы.

Жители СНТ «Фиалка» обратились в администрацию Каменска-Шахтинского с просьбой определить организацию, которая будет заниматься обслуживанием местных электросетей, выяснит причины скачков напряжения и поможет наладить бесперебойные 220 вольт.