ВЦИОМ* опубликовал результаты исследования, в котором жители РФ выразили мнение, чем они любят заниматься зимой.

Так 39 процентов опрошенных, заявили, что самым идеальным зимними отдыхом граждане считают катание на горных лыжах, сноубордах, санках и т.д. 34% респондентов предпочли поездки по гостям, 28 % считают, что лучше всего проводить время дома, а 27 % отдали предпочтение познавательному отдыху — походам по музеям, экскурсиям и пр.

Меж тем активный отдых с санками и лыжами выбирают для досуга россияне почти всех возрастов. Поход к родственникам и друзьям выбрали молодые люди 18-24 и 25-34 лет. Ну а отдых дома больше всех любит молодежь от 18 до 24 лет и люди старше 60 лет.

Познавательный отдых предпочитают россияне от 25 лет. А поваляться на пляже зимой от 18 до 44 лет.

Такой досуг, как рыбалка, охота и пешие прогулки больше всего предпочитают граждане в возрасте от 45 до 59 лет.

* Всероссийский центр изучения общественного мнения.