В работу по борьбе с инфекцией на Дону будут подключать дополнительные силы.

В ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ректор РостГМУ Сергей Шлык заявил о том, что пик заболеваемости коронавирусом на Дону ожидается в конце января-начале февраля, в ближайшие 10 дней. Для медицинской помощи населению будут привлечены студенты медвузов, ординаторы, желающие таким образом пройти производственную практику, и волонтеры.

По состоянию на 19 января в донских медучреждениях работают около 4 тыс. студентов и специалистов медуниверситета, из них 900 – в ковидных госпиталях.