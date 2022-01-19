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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Через десять дней в Ростовской области ожидается пик заболеваемости коронавирусом

здоровье

Через десять дней в Ростовской области ожидается пик заболеваемости коронавирусом

Опубликовано

В работу по борьбе с инфекцией на Дону будут подключать дополнительные силы.

В ходе заседания регионального оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией ректор РостГМУ Сергей Шлык заявил о том, что пик заболеваемости коронавирусом на Дону ожидается в конце января-начале февраля, в ближайшие 10 дней. Для медицинской помощи населению будут привлечены студенты медвузов, ординаторы, желающие таким образом пройти производственную практику, и волонтеры.    

По состоянию на 19 января в донских медучреждениях работают около 4 тыс. студентов и специалистов медуниверситета, из них 900 – в ковидных госпиталях.

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