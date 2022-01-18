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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Желающих окунуться на Крещение предупреждают о заразных вирусах в Донце

Речная вода не вдохновила каменчан на крещенские купания

здоровье

Желающих окунуться на Крещение предупреждают о заразных вирусах в Донце

Желающих окунуться на Крещение предупреждают о заразных вирусах в Донце

Опубликовано

В связи с выявлением вирусов в водах Северского Донца, омывающих городские каменские пляжи, Роспотребнадзор рекомендует гражданам воздержаться от крещенских купаний.

После лабораторного исследования специалисты территориального отдела Роспотребнадзора в Каменске-Шахтинском Ростовской области выяснили, что речная вода в зоне городских пляжей не соответствует нормативам и представляет опасность для здоровья. Показатели вирусного загрязнения – колифаги – свидетельствуют о присутствии в водной среде вирусов, которые распространяются водным путем, а именно: возбудителей ротавирусной, энтеровирусной, норовирусной, астровирусной инфекций, вирусного гепатита А и др. В этой связи, есть риск заражения для тех, кто планирует окунуться на Крещение в Донце.
Напомним, представители русской православной церкви также настаиваются отказаться от омовения в иордани на Крещение в связи со сложной эпидситуацией в стране.

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