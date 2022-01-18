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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В ростовской области наблюдается неуклонный рост заболевших ковидом

В ростовской области наблюдается неуклонный рост заболевших ковидом

здоровье

В ростовской области наблюдается неуклонный рост заболевших ковидом

Опубликовано

За сутки с 17 на 18 января число инфицированных COVID-19 в регионе увеличилось на 554 человека (с 16 на 17 января – на 539).

По данным областного правительство со ссылкой на Роспотребнадзор, общее число заболевших за весь период пандемии по состоянию на утро 18 января составило 200 690 человек. Коэффициент распространения инфекции — 1,33. Новые инфицированные зарегистрированы в 55 городах и районах региона. В Каменске за прошедшие сутки – снова 11 заболевших. Также за прошедшие сутки, но уже во всей области скончались 8 человек, выздоровели 301.
По состоянию на 18 января на Дону вакцинированы 1 978 690 человек. В Каменске: первой дозой 37 792 (включая однокомпонентные вакцины), второй – 31 682 человека.

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