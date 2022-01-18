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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России сократили срок карантина по ковиду

Ноябрьские выходные могут продлиться девять дней

здоровье

В России сократили срок карантина по ковиду

Опубликовано

Теперь пребывание на изоляции из-за ковида будет не две недели как ранее, а неделя. Об этом на совещании правительства по ситуации с COVID-19 сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.  

По словам вице-премьера, за эффективностью мер будут следить уполномоченные структуры. А в случае необходимости можно будет установленные сроки скорректировать. Напомним, в данный момент срок карантина, установленного в нашей стране в связи с пандемией коронавируса составляет 14 дней. Теперь же он сокращается до семи дней. 

Также Т. Голикова сообщила, что уровень коллективного иммунитета в России по состоянию на 18 января составляет 63,9%. Рост числа заражений сегодня наблюдается в 67 регионах. Омикрон-штамм преобладает на территории  Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурге.

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