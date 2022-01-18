Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске-Шахтинском отремонтируют две школьных столовые

В Каменске-Шахтинском отремонтируют две школьных столовые

образование

В Каменске-Шахтинском отремонтируют две школьных столовые

Опубликовано

В 2022 году здание столовой школы № 7 капитально отремонтируют, а столовую школы № 2 ждет модернизация.

Эти два проекта будут реализованы в рамках областной программы «Сделаем вместе», по условиям которой свою долю софинансирования, а именно 5 % от общей стоимости работ, вносят жители города.

Стоимость первого проекта – 1 млн. 613 тыс. руб., из них 1 млн. 630 тыс. 900 руб. – субсидия из областного бюджета, 258 тыс. руб. – средства городского бюджета, 99 тыс. 400 руб. – доля родителей школьников.

На второй проект, модернизацию столовой школы № 2, будет направлено 1 млн. 613 тыс. 200 руб., из них 1 млн. 322 тыс. 800 руб. – областная субсидия, 209 тыс. 700 руб. – средства городского бюджета, 80 тыс. 700 руб. – родительские деньги.

Также в этом году планируется приобретение концертного баяна для ДК железнодорожников и борцовского ковра для спортивной школы олимпийского резерва № 1.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике образование

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 19 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 19 января!

Автор: 18.01.2022
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске орудуют мошенники-трубочисты

происшествия

В Каменске орудуют мошенники-трубочисты

В Каменске из-за вируса весенние каникулы пока не продлили

происшествия

В Каменске эвакуируют школы из-за сообщений с угрозами

В Каменске эвакуируют всех учащихся школы № 1

происшествия

В Каменске эвакуируют всех учащихся школы № 1

На место трагедии в поселок Глубокий выехал заместитель прокурора Ростовской области

происшествия

На место трагедии в поселок Глубокий выехал заместитель прокурора Ростовской области

Сообщение о минировании каменской школы №1 не подтвердилось

происшествия

Сообщение о минировании каменской школы №1 не подтвердилось

Реклама
Вверх