В 2022 году здание столовой школы № 7 капитально отремонтируют, а столовую школы № 2 ждет модернизация.

Эти два проекта будут реализованы в рамках областной программы «Сделаем вместе», по условиям которой свою долю софинансирования, а именно 5 % от общей стоимости работ, вносят жители города.

Стоимость первого проекта – 1 млн. 613 тыс. руб., из них 1 млн. 630 тыс. 900 руб. – субсидия из областного бюджета, 258 тыс. руб. – средства городского бюджета, 99 тыс. 400 руб. – доля родителей школьников.

На второй проект, модернизацию столовой школы № 2, будет направлено 1 млн. 613 тыс. 200 руб., из них 1 млн. 322 тыс. 800 руб. – областная субсидия, 209 тыс. 700 руб. – средства городского бюджета, 80 тыс. 700 руб. – родительские деньги.

Также в этом году планируется приобретение концертного баяна для ДК железнодорожников и борцовского ковра для спортивной школы олимпийского резерва № 1.