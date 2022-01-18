За эпидсезон с июля по декабрь прошлого года в Каменске был зарегистрирован 1 лабораторно-подтвержденный случай гриппа А (H3N2).

С 10 по 16 января в России регистрируется рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Эпидемические пороги были превышены в 46 субъектах РФ. Ростовская область не вошла в их число, хотя в Ростове на первой неделе было отмечено превышение эпидпорога.

В Каменске за две недели 2022 года зарегистрировано 788 случаев ОРВИ (за аналогичный период 2021 г. – 654 случая). По сравнению с прошлым годом наблюдается рост заболеваемости ОРВИ на 26,5%. Об этом «ПИКу» сообщила начальник территориального Управления Роспотребнадзора в Каменске Валентина Тыквинская. По состоянию на 18 января эпидпорог по заболеваемости ОРВИ в городе не превышен. Что касается гриппа, то за эпидсезон с июля по декабрь 2021 года был зафиксирован лишь 1 лабораторно-подтвержденный случай гриппа А (H3N2). А сначала 2022 г. – ни одного случая. Скорее всего, сказались результаты успешной прививочной кампании: с сентября по декабрь в Каменске вакцинированы от гриппа 51179 (58,7%) каменчан.