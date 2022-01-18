В Ростовской области вступило в силу постановление о порядке проведения церемонии заключения брака органами записи актов гражданского состояния.

18 января документ был опубликован на портале правовой информации регионального правительства. Новый порядок утвержден по поручению депутатов Заксобрания. Обновленные правила предписывают относиться к церемонии бракосочетания со всей серьезностью и строгостью, а именно: во время торжественной церемонии под запретом смех, распитие спиртных напитков, включая шампанское, пребывание в зале торжеств в верхней одежде, с сумками и пакетами, в грязной обуви. Под запретом громкие разговоры, особенно по мобильному телефону. Максимальное время проведения церемонии должно составлять не более 40 минут. Остается добавить, что нововведения должны неукоснительно соблюдаться всеми ЗАГСами Ростовской области.