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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 19 января!

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 19 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 19 января!

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 3-го выпуска «ПИКа» в 2021-м году.

Читайте в номере:

  • Атака ложная, но серьезная. 17 января, второй раз за месяц, дистанционные террористы «заминировали» все школы Каменска. Несмотря на то что угрозы оказались ложными, реагировать на них пришлось срочно и по всем правилам безопасности. Стресса городу добавили отчетливые звуки автоматной стрельбы »2-3
  • На ваш дымоход облизывается жулье. По квартирам Каменска бродят услужливые мошенники. /8-9
  • Мифы и факты про пенсию-2022. Ответы на самые частые вопросы каменчан пенсионного и предпенсионного возраста. /10-11
  • Когда сеять, а когда сажать. Лунный календарь на 2022 год для садоводов и огородников. /20-21
  • Грозит ли«Омикрон» Каменску? В ковидном госпитале число пациентов сократилось до 48 человек, заболеваемость ОРВИ в Каменске растет, минздрав утвердил противопоказания к вакцинации… «ПИК» коротко о медицинской ситуации в городе и России /3
  • Наметился сдвиг в мусорном деле. Накануне Нового года и.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов в ходе заседания регионального правительства сообщил, что в конце 2022 г. планируется ввести в эксплуатацию Красносулинский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) мощностью переработки до 250 тыс. тонн отходов в год. /4
  • Борцам ковер, а клубу — светомузыка. В 2022 году жители Каменска вложат свои личные деньги в реализацию пяти важных дел. Проект, который носил холодное чиновничье название «Инициативное бюджетирование», сегодня переименован в человеческое «Сделаем вместе». /4
  • Почему они так топят? Настроение каменчанам в первые рабочие дни 2022 года испортили не только начавшиеся будни, но и квитанции за отопление с бессовестно огромными суммами. /8, 9
  • «Петя-Витя-Вика-Филя-Митя». В этом году на страницы «ПИКа» возвращается рубрика: «В раю Донском», которая впервые появилась в нашей газете еще в конце 90-х годов. Под этой рубрикой мы будем рассказывать о природных богатствах нашего Донского региона, о его традициях, культуре и ценностях, об экологических проблемах и путях их решения. Если кто-то из наших читателей захочет поучаствовать как автор или консультант — мы приветствуем такое сотрудничество. Давайте вместе делать малую родину красивее, чище и богаче. /12
  • Где станичники будут мяч гонять. В 2022 году, вероятно, будет поставлена точка в истории старостаничной школы, рухнувшей более 30 лет назад. На этом месте запланировано построить спортивную площадку. /14

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Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 19 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 19 января!

Автор: 18.01.2022
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