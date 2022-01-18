анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 19 января!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 3-го выпуска «ПИКа» в 2021-м году.
Читайте в номере:
- Атака ложная, но серьезная. 17 января, второй раз за месяц, дистанционные террористы «заминировали» все школы Каменска. Несмотря на то что угрозы оказались ложными, реагировать на них пришлось срочно и по всем правилам безопасности. Стресса городу добавили отчетливые звуки автоматной стрельбы »2-3
- На ваш дымоход облизывается жулье. По квартирам Каменска бродят услужливые мошенники. /8-9
- Мифы и факты про пенсию-2022. Ответы на самые частые вопросы каменчан пенсионного и предпенсионного возраста. /10-11
- Когда сеять, а когда сажать. Лунный календарь на 2022 год для садоводов и огородников. /20-21
- Грозит ли«Омикрон» Каменску? В ковидном госпитале число пациентов сократилось до 48 человек, заболеваемость ОРВИ в Каменске растет, минздрав утвердил противопоказания к вакцинации… «ПИК» коротко о медицинской ситуации в городе и России /3
- Наметился сдвиг в мусорном деле. Накануне Нового года и.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов в ходе заседания регионального правительства сообщил, что в конце 2022 г. планируется ввести в эксплуатацию Красносулинский межмуниципальный экологический отходоперерабатывающий комплекс (МЭОК) мощностью переработки до 250 тыс. тонн отходов в год. /4
- Борцам ковер, а клубу — светомузыка. В 2022 году жители Каменска вложат свои личные деньги в реализацию пяти важных дел. Проект, который носил холодное чиновничье название «Инициативное бюджетирование», сегодня переименован в человеческое «Сделаем вместе». /4
- Почему они так топят? Настроение каменчанам в первые рабочие дни 2022 года испортили не только начавшиеся будни, но и квитанции за отопление с бессовестно огромными суммами. /8, 9
- «Петя-Витя-Вика-Филя-Митя». В этом году на страницы «ПИКа» возвращается рубрика: «В раю Донском», которая впервые появилась в нашей газете еще в конце 90-х годов. Под этой рубрикой мы будем рассказывать о природных богатствах нашего Донского региона, о его традициях, культуре и ценностях, об экологических проблемах и путях их решения. Если кто-то из наших читателей захочет поучаствовать как автор или консультант — мы приветствуем такое сотрудничество. Давайте вместе делать малую родину красивее, чище и богаче. /12
- Где станичники будут мяч гонять. В 2022 году, вероятно, будет поставлена точка в истории старостаничной школы, рухнувшей более 30 лет назад. На этом месте запланировано построить спортивную площадку. /14