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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Новый дворец в Донецке построят за два года

Новый дворец в Донецке построят за два года

культура

Новый дворец в Донецке построят за два года

Опубликовано

Строительство нового дворца культуры взамен сгоревшего в 2015 году ДК «Шахтер» начнется уже в этом году. Общая стоимость работ составит 584,9 млн. руб.

Планы строительства нового дворца культуры обсуждались еще в 2018 г. Тогда ПСД на стройку и результаты инженерных изысканий получили положительное заключение   ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов». Начать возведение нового здания планировалось в 2020 году. Однако в связи с пандемией Донецку добавили денег на борьбу с коронавирусом, но отобрали 20% от стоимости строительства ДК — более 105 млн. руб. Пообещали вернуть недостающую сумму в 2021 году.

Всего в 2022 году в Ростовской области планируется построить четыре новых и отремонтировать 26 существующих ДК. Общая стоимость работ составляет около 1,2 млрд руб.

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