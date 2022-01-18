Строительство нового дворца культуры взамен сгоревшего в 2015 году ДК «Шахтер» начнется уже в этом году. Общая стоимость работ составит 584,9 млн. руб.

Планы строительства нового дворца культуры обсуждались еще в 2018 г. Тогда ПСД на стройку и результаты инженерных изысканий получили положительное заключение ГАУ РО «Государственная экспертиза проектов». Начать возведение нового здания планировалось в 2020 году. Однако в связи с пандемией Донецку добавили денег на борьбу с коронавирусом, но отобрали 20% от стоимости строительства ДК — более 105 млн. руб. Пообещали вернуть недостающую сумму в 2021 году.

Всего в 2022 году в Ростовской области планируется построить четыре новых и отремонтировать 26 существующих ДК. Общая стоимость работ составляет около 1,2 млрд руб.