Соответствующий приказ минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В число бессрочных противопоказаний и общих для всех вакцин вошли острые аллергические реакции, тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции), гиперчувствительность к компонентам препарата. Среди временных противопоказаний оказались острые инфекционные и вирусные заболевания.

Коснулись ограниченичения противоковидных вакцин. Так при беременности и грудном вскармливании противопоказаны вакцины «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник-М», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио». При онкологических заболеваниях – «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».