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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Минздрав утвердил перечень противопоказаний для вакцинации от коронавируса

В Донской регион поступила вакцина от коронавируса

здоровье

Минздрав утвердил перечень противопоказаний для вакцинации от коронавируса

Минздрав утвердил перечень противопоказаний для вакцинации от коронавируса

Опубликовано

Соответствующий приказ минздрава опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В число бессрочных противопоказаний и общих для всех вакцин вошли острые аллергические реакции, тяжелые поствакцинальные осложнения (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов по Цельсию, гиперемия или отек в месте инъекции), гиперчувствительность к компонентам препарата. Среди временных противопоказаний оказались острые инфекционные и вирусные заболевания.
Коснулись ограниченичения противоковидных вакцин. Так при беременности и грудном вскармливании противопоказаны вакцины «КовиВак», «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «Спутник-М», а также «Гам-КОВИД-Вак-Лио». При онкологических заболеваниях – «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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