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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Боксеры из Каменска завоевали золото на первенстве Ростовской области

Боксеры из Каменска завоевали золото на первенстве Ростовской области

спорт

Боксеры из Каменска завоевали золото на первенстве Ростовской области

Опубликовано

По итогам соревнований боксеры из СШОР №2 завоевали право представлять Каменск на первенстве ЮФО. 

С 11 по 16 января в Таганроге проходило первенстве Ростовской области по боксу. В нем приняли участие около 109 спортсменов со всей области. На таганрогском ринге выступили трое воспитанников секции бокса СШОР №2. Все каменчане тренируются под началом Олега Головкова. По итогам боев, среди девушек 15-16 лет 1 место завоевала Анастасия Верещагина. Среди юниорок 17-18 лет золото досталось Анне Бирюлиной. Среди юниоров-юношей 17-18 лет обладателем 1 места стал Максим Максименцев. Теперь каменских боксеров ждет участие в первенстве ЮФО. Девушки поедут сражаться в Анапу, а Максим в Волгоград. Остается добавить, что участие наших спортсменов в первенстве осуществлялось при содействии каменской федерации бокса. 

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