По итогам соревнований боксеры из СШОР №2 завоевали право представлять Каменск на первенстве ЮФО.

С 11 по 16 января в Таганроге проходило первенстве Ростовской области по боксу. В нем приняли участие около 109 спортсменов со всей области. На таганрогском ринге выступили трое воспитанников секции бокса СШОР №2. Все каменчане тренируются под началом Олега Головкова. По итогам боев, среди девушек 15-16 лет 1 место завоевала Анастасия Верещагина. Среди юниорок 17-18 лет золото досталось Анне Бирюлиной. Среди юниоров-юношей 17-18 лет обладателем 1 места стал Максим Максименцев. Теперь каменских боксеров ждет участие в первенстве ЮФО. Девушки поедут сражаться в Анапу, а Максим в Волгоград. Остается добавить, что участие наших спортсменов в первенстве осуществлялось при содействии каменской федерации бокса.