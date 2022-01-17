С 16 на 17 января в Ростовской области зарегистрированы 539 новых случаев COVID-19 (с 15 на 16 – 494). Общее количество заболевших за весь период пандемии составило 200136 человек.

По данным правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, по состоянию на утро показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4768. Коэффициент распространения инфекции — 1,23.

Новые инфицированные зарегистрированы в 54 городах и районах региона. В Каменске за сутки – 14 заболевших. По состоянию на 17 января лечение в стационарах получает 2021 пациент, в каменском госпитале – 48 пациентов, из них 25 каменчан.

За сутки от ковида в области скончались еще 16 человек: 10 женщин в возрасте от 51 до 83 лет, и 6 мужчин в возрасте от 57 до 75 лет.

На сегодняшний день завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) – 1 926 810 человек.

Остается добавить, что с 17 января Каменск находится в «желтой зоне» санитарной карты области.