Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

За сутки заболевших ковидом на Дону увеличилось на 45 человек

Плюс один случай коронавируса в Донецке

здоровье

За сутки заболевших ковидом на Дону увеличилось на 45 человек

Опубликовано

С 16 на 17 января в Ростовской области зарегистрированы 539 новых случаев COVID-19 (с 15 на 16 – 494). Общее количество заболевших за весь период пандемии составило 200136 человек.

По данным правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, по состоянию на утро показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4768. Коэффициент распространения инфекции — 1,23. 

Новые инфицированные зарегистрированы в 54 городах и районах региона. В Каменске за сутки – 14 заболевших. По состоянию на 17 января лечение в стационарах получает 2021 пациент, в каменском госпитале – 48 пациентов, из них 25 каменчан.  

За сутки от ковида в области скончались еще 16 человек: 10 женщин в возрасте от 51 до 83 лет, и 6 мужчин в возрасте от 57 до 75 лет. 

На сегодняшний день завершили вакцинацию (двукратное введение вакцины) – 1 926 810 человек. 

Остается добавить, что с 17 января Каменск находится в «желтой зоне» санитарной карты области.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике здоровье

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 12 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 12 января!

Автор: 11.01.2022
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске орудуют мошенники-трубочисты

происшествия

В Каменске орудуют мошенники-трубочисты

В Каменске из-за вируса весенние каникулы пока не продлили

происшествия

В Каменске эвакуируют школы из-за сообщений с угрозами

В Каменске эвакуируют всех учащихся школы № 1

происшествия

В Каменске эвакуируют всех учащихся школы № 1

На место трагедии в поселок Глубокий выехал заместитель прокурора Ростовской области

происшествия

На место трагедии в поселок Глубокий выехал заместитель прокурора Ростовской области

Сообщение о минировании каменской школы №1 не подтвердилось

происшествия

Сообщение о минировании каменской школы №1 не подтвердилось

Реклама
Вверх