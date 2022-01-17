По предварительным расчетам пик пятой волны омикрон-ковида придется на 22 января. Об этом говорят данные исследователей Института показателей и оценки здоровья медицинской школы Вашингтонского университета (IHME).

По сравнению с новогодним затишьем, заболеваемость в России снова пошла в рост. Теперь это связывают со стремительным распространением омикрон-штамма. Как следует из исследования, ориентировочно суточный прирост заражений в ближайшем будущем может достичь 85 700 человек в сутки, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные исследования IHME. Предположительно, основная нагрузка на медиков ляжет 9 февраля. Для ковидных больных может потребоваться ориентировочно 133,2 тысячи коек (столько же, сколько в ноябре 2021 года). Данные основаны на основе предыдущих тенденций и обновляются каждые две недели.

Как сообщают РИА Новости со ссылкой на директора Центра Гамалеи Александра Гинцбурга, в Москве на «омикрон» приходится уже на треть положительных ПЦР-тестов.

Напомним, инкубационный период у нового штамма от двух до пяти дней. В качестве основных симптомов указываются першение и боль в горле, отек слизистой носа, слабость, головная боль, скачки температуры, ломота в мышцах и суставах, кашель.