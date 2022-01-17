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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске причиной эвакуации школ стала рассылка письма с угрозами

В Каменске причиной эвакуации школ стала рассылка письма с угрозами

происшествия

В Каменске причиной эвакуации школ стала рассылка письма с угрозами

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Одинаковые сообщения были разосланы на электронные почты образовательных учреждений.

Письма с орфографическими ошибками были разосланы как бы от имени Тэда Банди либо Рича Рамиреса — оба ныне покойные американские маньяки-убийцы. Основной смысл сообщений: «школа заминирована». 
Шаблонный текст получили все 14-ть каменских школ, такие же письма были разосланы и в 85 образовательных учреждений Ростова-на-Дону.

Срочная массовая эвакуация учеников и педагогов в каменских школах началась в 12.00 часов. Детей выводили и размещали в соседних учреждениях. Срочная эвакуация не предполагала одевание, поэтому учащиеся покидали школы без верхней одежды и зимней обуви. Многих родители забирали под расписку. 
Работа оперативно-следственных групп в школах была закончена в 15.00 часов. Никаких опасных предметов не было обнаружено. Школы продолжат работу в штатном режиме.

Сообщения с подобными угрозами в разных городах России начали появляться 12 января. За 12 и 13 января в стране были эвакуировали почти три сотни школ в шести городах, среди которых такие города как Самара, Архангельск, Екатеринбург, Красноярск, Саратов и Нижний Новгород.

Инструментом для диверсий в школах стало приложение, созданное для «борьбы со спамом». Облачное программное обеспечение скрывает настоящий email, прячет IP автора электронного письма. На территории России приложение находится в стоп-листе «Роскомнадзора» с 17 декабря 2021 года, но, к сожалению, доступ к нему может получить любой, кто знает способы обхода блокировок от провайдера.

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