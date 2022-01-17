Сообщения о минировании учебных заведений поступают на электронную почту школ в Каменске-Шахтинском.

Всех учащихся и педагогов экстренно эвакуируют в здания ближайших учреждений: больницы, детские сады, дошкольные учреждения.

По информации начальника ГО и ЧС Каменска Юрия Плотникова, эвакуация уже затронула школы № 8, 9, 10, 14, 17, гимназию № 12.

На данный момент 13 образовательных учреждений города получили сообщения о возможном минировании. На местах работает оперативно-следственная группа вместе с кинологами.