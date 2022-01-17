17 января строители уже собрали мостовой гусеничный кран грузоподъемностью 75 тонн.

На первом этапе он будет использоваться для наведения временного моста, который будет предназначен для движения только строительной техники. Впоследствии мостовой кран будет использоваться для разборки аварийной конструкции.

Строители приступили к исполнению первой части контрактов в десятых числах января. Старый аварийный мост разберут полностью, кроме первого и шестого пролетов (они будут смещены на 6 м), а новый возведут согласно разработанному проекту.

Напомним, 4 января на левом берегу Донца, в районе моста, началось сооружение производственно-хозяйственного городка. Новый мост, согласно проекту, будет длиннее и шире. Работы необходимо выполнить до 10 декабря 2024 года.

– По новому мосту будет предусмотрено трехполосное движение с севера на юг. После его возведения мы приступим к реконструкции соседнего моста, по которому движется транспорт в противоположном направлении. Однозначно проведем замену дорожного полотна и полностью исследуем бетонную конструкцию, – сообщил корреспонденту «ПИКа» заместитель директора ростовского филиала госкомпании «Автодор» Олег Плешаков.