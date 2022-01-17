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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Где освятить воду на Крещение

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религия

Где освятить воду на Крещение

Опубликовано

Расписание Великого освящения воды и крещенских служб в храмах Каменска-Шахтинского и Каменского района.

19 января православные отметят Крещение Господне или Богоявление – великий двунадесятый праздник. По этому случаю в каждом храме пройдут праздничные богослужения, а также будет совершен чин Великого освящения воды. 

Каменский Свято-Покровский храм

  • 18 января. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
    8.00 – Царские часы. Литургия Василия Великого. 
    12.00 – Чин Великого освящения воды. Раздача освященной воды с 12.00 каждые полчаса до 17.00
    17.00 – Вечернее богослужение
  • 19 января. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
    8.00 – Часы. Литургия. 
    10.00 — Чин Великого освящения воды. Освящение воды с 10.30 каждые полчаса до 17.00

Каменский Свято-Троицкий храм

(поселок Южный)

  • 18 января
    6.30 – Царские часы.
    7.30 — Литургия
    9.00 — 17.00 — Великое освящение воды
  • 19 января
    7.30 – Божественная литургия
    9.00 — 15.00 (по окончанию литургии) – Великое освящение воды

Каменский храм Всех святых, в земле Российской просиявших 

(недалеко от парка Победы)

  • 18 января
    12.00 – Великое освящение воды
    19.30 — Великое освящение воды
  • 19 января
    12.00 – Великое освящение воды
    (Расписание служб уточняйте непосредственно в храме)

Каменский храм Преображения Господня

(мкр. Лиховской)

  • 18 января
    8.00 – Царские часы. Литургия св. Василия Великого. 
    15.00 – Всенощное бдение. По окончанию службы, ориентировочно в 17.00 — Великое освящение воды
  • 19 января
    8.00 – Божественная литургия
    По окончании службы, ориентировочно в 11.00 — Великое освящение воды

Каменский храм Андрея Первозванного

(мкр. Лиховской)

  • 18 января
    11.00, 17.30 – Великое освящение воды
  • 19 января
    8.30 – Часы. Божественная литургия
    11.00 – Великое освящение воды

Каменский храм Святой Анны Кашинской

(мкр. Заводской)

  • 18 января 
    8.00 – Царские часы. Литургия Василия Великого
    14.00 – Всенощное бдение (великое повечерие, утреня)
    18.00 – Великое освящение воды 
  • 19 января
    8.00 – Литургия Василия Великого
    12.00 – Великое освящение воды

Храм святого Сергия Радонежского

(парк «Лога»)

  • 18 января
    8.30 – Царские часы. Литургия Василия Великого.
    11.30 – Чин Великого освящения воды
    17.00 – Всенощное бдение
  • 19 января
    8.30 – Часы. Литургия
    10.30 – Великое освящение воды

Богдановский Свято-Никольский храм

  • 18 января
    8.30 – Часы. Божественная литургия. Великое освящение воды
    15.00 – Вечернее богослужение.
  • 19 января
    8.30 – Божественная литургия. Великое освящение воды

Храм Святителя Николая 

(хутор Ст. Станица)

  • 18 января 
    8.00 – Часы. Вечерня с литургией Василия Великого
    11.00 – 12.00 – Великое освящение воды
    15.00 – Всенощное бдение
  • 19 января
    8.00 – Литургия Иоанна Златоуста
    10.00 – Великое освящение воды

Калитвенский Свято-Успенский храм

  • 18 января 
    7.30 – Царские часы. Божественная литургия. Великое освящение воды
    12.00 — Всенощное бдение
  • 19 января
    8.00 – Часы. Божественная литургия. Великое освящение воды
    12.00 — Всенощное бдение

Храм Георгия Победоносца

(х. Лихой)

  • 18 января
    15.00 – Великое освящение воды
    16.00 – Всенощное бдение. Исповедь
  • 19 января
    8.30 – Часы. Исповедь
    9.00 — Божественная литургия.
    10.30 – Великое освящение воды

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