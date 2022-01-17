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Где освятить воду на Крещение
Расписание Великого освящения воды и крещенских служб в храмах Каменска-Шахтинского и Каменского района.
19 января православные отметят Крещение Господне или Богоявление – великий двунадесятый праздник. По этому случаю в каждом храме пройдут праздничные богослужения, а также будет совершен чин Великого освящения воды.
Каменский Свято-Покровский храм
- 18 января. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)
8.00 – Царские часы. Литургия Василия Великого.
12.00 – Чин Великого освящения воды. Раздача освященной воды с 12.00 каждые полчаса до 17.00
17.00 – Вечернее богослужение
- 19 января. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа
8.00 – Часы. Литургия.
10.00 — Чин Великого освящения воды. Освящение воды с 10.30 каждые полчаса до 17.00
Каменский Свято-Троицкий храм
(поселок Южный)
- 18 января
6.30 – Царские часы.
7.30 — Литургия
9.00 — 17.00 — Великое освящение воды
- 19 января
7.30 – Божественная литургия
9.00 — 15.00 (по окончанию литургии) – Великое освящение воды
Каменский храм Всех святых, в земле Российской просиявших
(недалеко от парка Победы)
- 18 января
12.00 – Великое освящение воды
19.30 — Великое освящение воды
- 19 января
12.00 – Великое освящение воды
(Расписание служб уточняйте непосредственно в храме)
Каменский храм Преображения Господня
(мкр. Лиховской)
- 18 января
8.00 – Царские часы. Литургия св. Василия Великого.
15.00 – Всенощное бдение. По окончанию службы, ориентировочно в 17.00 — Великое освящение воды
- 19 января
8.00 – Божественная литургия
По окончании службы, ориентировочно в 11.00 — Великое освящение воды
Каменский храм Андрея Первозванного
(мкр. Лиховской)
- 18 января
11.00, 17.30 – Великое освящение воды
- 19 января
8.30 – Часы. Божественная литургия
11.00 – Великое освящение воды
Каменский храм Святой Анны Кашинской
(мкр. Заводской)
- 18 января
8.00 – Царские часы. Литургия Василия Великого
14.00 – Всенощное бдение (великое повечерие, утреня)
18.00 – Великое освящение воды
- 19 января
8.00 – Литургия Василия Великого
12.00 – Великое освящение воды
Храм святого Сергия Радонежского
(парк «Лога»)
- 18 января
8.30 – Царские часы. Литургия Василия Великого.
11.30 – Чин Великого освящения воды
17.00 – Всенощное бдение
- 19 января
8.30 – Часы. Литургия
10.30 – Великое освящение воды
Богдановский Свято-Никольский храм
- 18 января
8.30 – Часы. Божественная литургия. Великое освящение воды
15.00 – Вечернее богослужение.
- 19 января
8.30 – Божественная литургия. Великое освящение воды
Храм Святителя Николая
(хутор Ст. Станица)
- 18 января
8.00 – Часы. Вечерня с литургией Василия Великого
11.00 – 12.00 – Великое освящение воды
15.00 – Всенощное бдение
- 19 января
8.00 – Литургия Иоанна Златоуста
10.00 – Великое освящение воды
Калитвенский Свято-Успенский храм
- 18 января
7.30 – Царские часы. Божественная литургия. Великое освящение воды
12.00 — Всенощное бдение
- 19 января
8.00 – Часы. Божественная литургия. Великое освящение воды
12.00 — Всенощное бдение
Храм Георгия Победоносца
(х. Лихой)
- 18 января
15.00 – Великое освящение воды
16.00 – Всенощное бдение. Исповедь
- 19 января
8.30 – Часы. Исповедь
9.00 — Божественная литургия.
10.30 – Великое освящение воды