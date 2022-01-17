Расписание Великого освящения воды и крещенских служб в храмах Каменска-Шахтинского и Каменского района.

19 января православные отметят Крещение Господне или Богоявление – великий двунадесятый праздник. По этому случаю в каждом храме пройдут праздничные богослужения, а также будет совершен чин Великого освящения воды.

Каменский Свято-Покровский храм

18 января. Навечерие Богоявления (Крещенский сочельник)

8.00 – Царские часы. Литургия Василия Великого.

12.00 – Чин Великого освящения воды. Раздача освященной воды с 12.00 каждые полчаса до 17.00

17.00 – Вечернее богослужение

8.00 – Царские часы. Литургия Василия Великого. 12.00 – Чин Великого освящения воды. Раздача освященной воды с 12.00 каждые полчаса до 17.00 17.00 – Вечернее богослужение 19 января. Святое Богоявление. Крещение Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа

8.00 – Часы. Литургия.

10.00 — Чин Великого освящения воды. Освящение воды с 10.30 каждые полчаса до 17.00

Каменский Свято-Троицкий храм

(поселок Южный)

18 января

6.30 – Царские часы.

7.30 — Литургия

9.00 — 17.00 — Великое освящение воды

6.30 – Царские часы. 7.30 — Литургия 9.00 — 17.00 — Великое освящение воды 19 января

7.30 – Божественная литургия

9.00 — 15.00 (по окончанию литургии) – Великое освящение воды

Каменский храм Всех святых, в земле Российской просиявших

(недалеко от парка Победы)

18 января

12.00 – Великое освящение воды

19.30 — Великое освящение воды

12.00 – Великое освящение воды 19.30 — Великое освящение воды 19 января

12.00 – Великое освящение воды

(Расписание служб уточняйте непосредственно в храме)

Каменский храм Преображения Господня

(мкр. Лиховской)

18 января

8.00 – Царские часы. Литургия св. Василия Великого.

15.00 – Всенощное бдение. По окончанию службы, ориентировочно в 17.00 — Великое освящение воды

8.00 – Царские часы. Литургия св. Василия Великого. 15.00 – Всенощное бдение. По окончанию службы, ориентировочно в 17.00 — Великое освящение воды 19 января

8.00 – Божественная литургия

По окончании службы, ориентировочно в 11.00 — Великое освящение воды

Каменский храм Андрея Первозванного

(мкр. Лиховской)

18 января

11.00, 17.30 – Великое освящение воды

11.00, 17.30 – Великое освящение воды 19 января

8.30 – Часы. Божественная литургия

11.00 – Великое освящение воды

Каменский храм Святой Анны Кашинской

(мкр. Заводской)

18 января

8.00 – Царские часы. Литургия Василия Великого

14.00 – Всенощное бдение (великое повечерие, утреня)

18.00 – Великое освящение воды

8.00 – Царские часы. Литургия Василия Великого 14.00 – Всенощное бдение (великое повечерие, утреня) 18.00 – Великое освящение воды 19 января

8.00 – Литургия Василия Великого

12.00 – Великое освящение воды

Храм святого Сергия Радонежского

(парк «Лога»)

18 января

8.30 – Царские часы. Литургия Василия Великого.

11.30 – Чин Великого освящения воды

17.00 – Всенощное бдение

8.30 – Царские часы. Литургия Василия Великого. 11.30 – Чин Великого освящения воды 17.00 – Всенощное бдение 19 января

8.30 – Часы. Литургия

10.30 – Великое освящение воды

Богдановский Свято-Никольский храм

18 января

8.30 – Часы. Божественная литургия. Великое освящение воды

15.00 – Вечернее богослужение.

8.30 – Часы. Божественная литургия. Великое освящение воды 15.00 – Вечернее богослужение. 19 января

8.30 – Божественная литургия. Великое освящение воды

Храм Святителя Николая

(хутор Ст. Станица)

18 января

8.00 – Часы. Вечерня с литургией Василия Великого

11.00 – 12.00 – Великое освящение воды

15.00 – Всенощное бдение

8.00 – Часы. Вечерня с литургией Василия Великого 11.00 – 12.00 – Великое освящение воды 15.00 – Всенощное бдение 19 января

8.00 – Литургия Иоанна Златоуста

10.00 – Великое освящение воды

Калитвенский Свято-Успенский храм

18 января

7.30 – Царские часы. Божественная литургия. Великое освящение воды

12.00 — Всенощное бдение

7.30 – Царские часы. Божественная литургия. Великое освящение воды 12.00 — Всенощное бдение 19 января

8.00 – Часы. Божественная литургия. Великое освящение воды

12.00 — Всенощное бдение

Храм Георгия Победоносца

(х. Лихой)