Представители русской православной церкви просят верующих помнить о сложной эпидситуации в стране и отказаться от крещенских купаний, чтобы не провоцировать массового скопления людей.

В частности, глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» (канал Россия-24) призвал отнестись с максимальной осторожностью к идее окунуться в прорубь, «потому что любые массовые скопления людей сейчас нежелательны». Выпуск был опубликован на YouTube. Церковный чиновник напомнил, что вирус никуда не ушел. А врачи уже предупреждают о новой вспышке из-за «Омикрона», которая ожидается в ближайшее время.

По словам митрополита, лучше оставшееся до вспышки коронавируса время посвятить укреплению организма, иммунитета и вакцинации. Кстати, по мнению служителей церкви окунание в иордань на Крещение не является церковным ритуалом. Это народная традиция, не более.

