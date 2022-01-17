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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Церковь рекомендует отказаться от крещенских купаний из-за ковида

Речная вода не вдохновила каменчан на крещенские купания

религия

Церковь рекомендует отказаться от крещенских купаний из-за ковида

Фото из архива.

Церковь рекомендует отказаться от крещенских купаний из-за ковида

Опубликовано

Представители русской православной церкви просят верующих помнить о сложной эпидситуации в стране и отказаться от крещенских купаний, чтобы не провоцировать массового скопления людей. 

В частности, глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» (канал Россия-24) призвал отнестись с максимальной осторожностью к идее окунуться в прорубь, «потому что любые массовые скопления людей сейчас нежелательны». Выпуск был опубликован на YouTube. Церковный чиновник напомнил, что вирус никуда не ушел. А врачи уже предупреждают о новой вспышке из-за «Омикрона», которая ожидается в ближайшее время. 

По словам митрополита, лучше оставшееся до вспышки коронавируса время посвятить укреплению организма, иммунитета и вакцинации. Кстати, по мнению служителей церкви окунание в иордань на Крещение не является церковным ритуалом. Это народная традиция, не более.

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