После новогодних каникул количество заболевших новой коронавирусной инфекцией стало резко увеличиваться. За сутки с 15 на 16 января на Дону заболели 494 человека (с 14 на 15 – 449).

А ведь совсем недавно за сутки с 3 на 4 января в регионе было зарегистрировано почти в два раза меньше заболевших – 277. Теперь же по данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, по состоянию на 16 января показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4755, коэффициент распространения инфекции – 1,23. Новые инфицированные зарегистрированы в 54 городах и районах региона. В Каменске – 11 новых инфицированных.

За прошедшие сутки скончались четыре человека с COVID-19, выздоровели – 201.