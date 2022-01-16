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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске за сутки ковидом заболели 11 человек

здоровье

В Каменске за сутки ковидом заболели 11 человек

Опубликовано

После новогодних каникул количество заболевших новой коронавирусной инфекцией стало резко увеличиваться. За сутки с 15 на 16 января на Дону заболели 494 человека (с 14 на 15 – 449).

А ведь совсем недавно за сутки с 3 на 4 января в регионе было зарегистрировано почти в два раза меньше заболевших – 277. Теперь же по данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, по состоянию на 16 января показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4755, коэффициент распространения инфекции – 1,23. Новые инфицированные зарегистрированы в 54 городах и районах региона. В Каменске – 11 новых инфицированных.
За прошедшие сутки скончались четыре человека с COVID-19, выздоровели – 201.

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