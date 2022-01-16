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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону начался прием заявок на получение бесплатных путевок в оздоровительные лагеря и санатории

В Каменском районе детский лагерь открыл сезон
Фото из архива.

общество

На Дону начался прием заявок на получение бесплатных путевок в оздоровительные лагеря и санатории

Опубликовано

Бесплатные путевки предоставляются детям-сиротам и детям из малоимущих семей от 6 до 18 лет. В остальных случаях родители могут получить компенсацию от 50 до 90% расходов.

Чтобы получить путевку или компенсацию за нее, родители должны обратиться в орган соцзащиты. Рассчитывать на документ, например, в Каменске, смогут семьи, зарегистрированные на территории города.
Чтобы получить компенсацию, необходимо, чтобы родитель (заявитель), лично оплатил путевку и оздоровительная организация, где находился ребенок, состояла в реестрах организаций отдыха детей и их оздоровления субъектов РФ или в перечне санаторно-курортных организаций.
Подать заявку на получение бесплатной путевки в Каменске можно по адресу: пер. Астаховский, 84-А, каб. №4, №6. Телефон для справок: 7-75-46, 7-16-62.
Подробно с правилами получения бесплатных путевок можно ознакомиться на сайте министерства труда и социального развития области.

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