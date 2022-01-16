Бесплатные путевки предоставляются детям-сиротам и детям из малоимущих семей от 6 до 18 лет. В остальных случаях родители могут получить компенсацию от 50 до 90% расходов.

Чтобы получить путевку или компенсацию за нее, родители должны обратиться в орган соцзащиты. Рассчитывать на документ, например, в Каменске, смогут семьи, зарегистрированные на территории города.

Чтобы получить компенсацию, необходимо, чтобы родитель (заявитель), лично оплатил путевку и оздоровительная организация, где находился ребенок, состояла в реестрах организаций отдыха детей и их оздоровления субъектов РФ или в перечне санаторно-курортных организаций.

Подать заявку на получение бесплатной путевки в Каменске можно по адресу: пер. Астаховский, 84-А, каб. №4, №6. Телефон для справок: 7-75-46, 7-16-62.

Подробно с правилами получения бесплатных путевок можно ознакомиться на сайте министерства труда и социального развития области.