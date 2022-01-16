общество
Какой сегодня день: даты и события 16 января
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 16 января 2022 года.
- Всемирный день снега. Дата события уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата — 16 января. В 2012 году в мире появилась еще одна хорошая традиция — в один из воскресных дней января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается новый праздник — Всемирный день снега (World Snow Day). Другое его название — Международный день зимних видов спорта.
Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.
- Всемирный день The Beatles. Сегодня, 16 января, из колонок и наушников настоящих меломанов звучат Yesterday, Yellow Submarine, Let It Be и другие творения одной из самых популярных музыкальных групп всех времен и народов — легендарной четверки из Ливерпуля. С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день The Beatles (World Beatles Day).
Дата, конечно, выбрана не случайно. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий «битл» — Ринго Старр.
- Гордеев день
- День ничего
- Международный день горячей и острой пищи
- День великих сумочных раскопок
Знаменательные даты и события
- 1920 Сухой закон в США закреплен Конституцией
- 1957 В Ливерпуле открылся клуб «Пещера», где начинали свою дорогу к славе «Битлз»
- 1963 Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы
Персоны
- 1873 — 1954
Михаил Пришвин
русский и советский писатель, автор произведений о природе
- 1908 — 1981
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советский писатель, киносценарист
- 1910 — 1967
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советский писатель, драматург, киносценарист
- 1934 — 2021
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советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист СССР
- 1954 — 2015
Василий Жупиков