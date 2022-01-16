Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 16 января

В Каменске дороги чистить начали от городской администрации

общество

Какой сегодня день: даты и события 16 января

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 16 января 2022 года.

  • Всемирный день снега. Дата события уникальна для каждого года. В 2022 году эта дата — 16 января. В 2012 году в мире появилась еще одна хорошая традиция — в один из воскресных дней января по инициативе Международной федерации лыжного спорта (FIS) отмечается новый праздник — Всемирный день снега (World Snow Day). Другое его название — Международный день зимних видов спорта.
    Цель праздника — повысить интерес к зимним видам спорта и вовлечь молодежь в активный образ жизни. По замыслу FIS, в этот день должны проходить «снежные фестивали», во время которых дети и взрослые смогут принять участие в соревнованиях на коньках, лыжах или сноубордах.
  • Всемирный день The Beatles. Сегодня, 16 января, из колонок и наушников настоящих меломанов звучат Yesterday, Yellow Submarine, Let It Be и другие творения одной из самых популярных музыкальных групп всех времен и народов — легендарной четверки из Ливерпуля. С 2001 года по решению ЮНЕСКО 16 января отмечается Всемирный день The Beatles (World Beatles Day).
    Дата, конечно, выбрана не случайно. 16 января 1957 года в Ливерпуле открылся клуб The Cavern, где начали свой путь к славе тогда еще никому не известные молодые музыканты Джон Леннон, Пол Маккартни и Джордж Харрисон. Спустя несколько лет к ним присоединился еще один будущий «битл» — Ринго Старр.
  • Гордеев день  
  • День ничего
  • Международный день горячей и острой пищи
  • День великих сумочных раскопок

Знаменательные даты и события

  • 1920 Сухой закон в США закреплен Конституцией
  • 1957 В Ливерпуле открылся клуб «Пещера», где начинали свою дорогу к славе «Битлз»
  • 1963 Никита Хрущев заявил миру о создании в СССР водородной бомбы

Персоны

  • 1873  — 1954
    Михаил Пришвин
    русский и советский писатель, автор произведений о природе
  • 1908  — 1981
    Павел Нилин
    советский писатель, киносценарист
  • 1910  — 1967
    Юрий Герман
    советский писатель, драматург, киносценарист
  • 1934  — 2021
    Василий Лановой
    советский и российский актер театра и кино, педагог, народный артист СССР
  • 1954  — 2015
    Василий Жупиков

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 12 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 12 января!

Автор: 11.01.2022
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске орудуют мошенники-трубочисты

происшествия

В Каменске орудуют мошенники-трубочисты

В Каменске эвакуируют всех учащихся школы № 1

происшествия

В Каменске эвакуируют всех учащихся школы № 1

В Каменском районе ДТП с двумя пострадавшими

происшествия

В Каменском районе ДТП с двумя пострадавшими

Сообщение о минировании каменской школы №1 не подтвердилось

происшествия

Сообщение о минировании каменской школы №1 не подтвердилось

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 12 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 12 января!

Реклама
Вверх