Лучший бомбардир омского «Иртыша» Иван Донсков подписал футбольный контракт с ФК «Чайка» до конца сезона.

24-летний уроженец Каменска-Шахтинского, брат Олимпийской чемпионки Ульяны Донсковой Иван ушел из ФК «Иртыша», в котором выступал в качестве бомбардира, и до конца сезона 21/22 гг. стал игроком «Чайки» из Песчанокопского Ростовской области. О смене футбольного клуба игроком из Каменска стало известно 14 января. Об этом сообщил официальный сайт «Чайки» (fc-chayka.ru).

В качестве официальной причины внезапной смены клубов указываются семейные обстоятельства. Стоит отметить, что на момент ухода из «Иртыша» Донсков занимал второе место в списке бомбардиров. За последние полгода игры в Омске Иван провел 16 матчей, забил 12 голов, совершил 2 результативные передачи.

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