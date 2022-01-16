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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Футболист из Каменска стал игроком «Чайки»

Футболист из Каменска стал игроком «Чайки»
Фото из архива.

спорт

Футболист из Каменска стал игроком «Чайки»

Опубликовано

Лучший бомбардир омского «Иртыша» Иван Донсков подписал футбольный контракт с ФК «Чайка» до конца сезона.

24-летний уроженец Каменска-Шахтинского, брат Олимпийской чемпионки Ульяны Донсковой Иван ушел из ФК «Иртыша», в котором выступал в качестве бомбардира, и до конца сезона 21/22 гг. стал игроком «Чайки» из Песчанокопского Ростовской области. О смене футбольного клуба игроком из Каменска стало известно 14 января. Об этом сообщил официальный сайт «Чайки» (fc-chayka.ru).
В качестве официальной причины внезапной смены клубов указываются семейные обстоятельства. Стоит отметить, что на момент ухода из «Иртыша» Донсков занимал второе место в списке бомбардиров. За последние полгода игры в Омске Иван провел 16 матчей, забил 12 голов, совершил 2 результативные передачи.

Коротко

  • Ивану Донсков родился в Каменске-Шахтинском.
  • Спортивную карьеру начинал в гимнастике.
  • В 9 лет сделал стал играть в футбол на позиции вратаря.
  • В 12 лет стал игроком ростовской «Академию Понедельника»
  • В 19 лет дебютировал в ПФЛ.
  • Следующий этап – игра в новотроицкой «Носте».
  • Летом 2020 года форварда пригласил омский «Иртыш», но что-то не заладилось. Игрок на полгода вернулся в Ростов, в местный СКА.
  • В июле 2021 года игрок снова пришел в «Иртыш».

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