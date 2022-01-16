спорт
Футболист из Каменска стал игроком «Чайки»
Лучший бомбардир омского «Иртыша» Иван Донсков подписал футбольный контракт с ФК «Чайка» до конца сезона.
24-летний уроженец Каменска-Шахтинского, брат Олимпийской чемпионки Ульяны Донсковой Иван ушел из ФК «Иртыша», в котором выступал в качестве бомбардира, и до конца сезона 21/22 гг. стал игроком «Чайки» из Песчанокопского Ростовской области. О смене футбольного клуба игроком из Каменска стало известно 14 января. Об этом сообщил официальный сайт «Чайки» (fc-chayka.ru).
В качестве официальной причины внезапной смены клубов указываются семейные обстоятельства. Стоит отметить, что на момент ухода из «Иртыша» Донсков занимал второе место в списке бомбардиров. За последние полгода игры в Омске Иван провел 16 матчей, забил 12 голов, совершил 2 результативные передачи.
Коротко
- Ивану Донсков родился в Каменске-Шахтинском.
- Спортивную карьеру начинал в гимнастике.
- В 9 лет сделал стал играть в футбол на позиции вратаря.
- В 12 лет стал игроком ростовской «Академию Понедельника»
- В 19 лет дебютировал в ПФЛ.
- Следующий этап – игра в новотроицкой «Носте».
- Летом 2020 года форварда пригласил омский «Иртыш», но что-то не заладилось. Игрок на полгода вернулся в Ростов, в местный СКА.
- В июле 2021 года игрок снова пришел в «Иртыш».