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За прошедшие сутки на Дону выявлено еще 449 заболевших ковидом
По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, по состоянию на утро 15 января коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции увеличился до 1,13.
Заболеваемость ковидом в Ростовской области поползла вверх. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4742. Новые инфицированные зарегистрированы во всех 55 городах и районах региона. Каменск по состоянию на утро 15 января в рейтинге заболеваемости на 13 месте – прирост за сутки 9 новых ковидных пациентов. В процентном соотношении возрастная составляющая инфицированных коронавирусом выглядит так: 39,8% – от 18 до 45 лет; 30,5% – от 46 до 65 лет; 13,6% – от 66 до 79 лет; 6,7% – старше 80 лет; 9,4% – дети.
С 14 на 15 января в области скончались еще 12 человек: 6 мужчин и 6 женщин.
На сегодняшний день завершили вакцинацию 1924,17 тыс. дончан.