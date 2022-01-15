По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, по состоянию на утро 15 января коэффициент распространения новой коронавирусной инфекции увеличился до 1,13.

Заболеваемость ковидом в Ростовской области поползла вверх. Показатель заболевших на 100 тысяч жителей – 4742. Новые инфицированные зарегистрированы во всех 55 городах и районах региона. Каменск по состоянию на утро 15 января в рейтинге заболеваемости на 13 месте – прирост за сутки 9 новых ковидных пациентов. В процентном соотношении возрастная составляющая инфицированных коронавирусом выглядит так: 39,8% – от 18 до 45 лет; 30,5% – от 46 до 65 лет; 13,6% – от 66 до 79 лет; 6,7% – старше 80 лет; 9,4% – дети.

С 14 на 15 января в области скончались еще 12 человек: 6 мужчин и 6 женщин.

На сегодняшний день завершили вакцинацию 1924,17 тыс. дончан.