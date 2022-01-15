Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту гибели 5 человек.

По информации Сергея Богатырева, начальника каменской ПЧ 27, причины пожара в частном доме в п. Глубоком установит следствие, предварительные версии не выдвигаются.

Сообщение о возгорании поступило ночью 15 января в 3.15. Уже через две минуты к месту происшествия прибыли наши пожарные расчеты. Полностью ликвидировать возгорание удалось в 6.25 утра, — комментирует С. Богатырев.

Напомним, 15 января на ул. Фрунзе пос. Глубокого в одном из частных домов возник пожар. После ликвидации огня обнаружены тела трех женщин и двух мужчин. Из собственных источников «ПИКу» стало известно, что до пожара в этом доме компания не один день отмечала праздник.

Личности погибших удалось установить. Это 45-летний хозяин домовладения, его 55-летняя сожительница, а также трое их знакомых: мужчина 1977 г. р. и две женщины 1956 и 1981 гг. рождения.

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).