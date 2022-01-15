По информации старшего помощника прокурора Ростовской области по взаимодействию со СМИ Елизаветы Комахидзе, ведомством организована проверка в связи с гибелью пяти человек, тела которых обнаружены после тушения пожара в частном доме в Каменском районе.

ЧП произошло 15 января на ул. Фрунзе в пос. Глубокий. Пожар вспыхнул в одном из частных домов. После ликвидации огня обнаружены тела трех женщин и двух мужчин.

На место трагедии выехали заместитель прокурора области Сергей Капитонов, а также и.о. каменского городского прокурора Дмитрий Яценко.

Прокуратурой Ростовской области организована проверка соблюдения требований федерального законодательства, а также взят на контроль ход процессуальной проверки, организованной следственным органом.

Из собственных источников «ПИКу» стало известно, что накануне пожара в доме на ул. Фрунзе компания отмечала праздник. Причина пожара устанавливается. Погибшие — две женщины 56 и 55 лет, двое мужчин 1976 и 1977 г.р. Личность еще одной женщины устанавливается.