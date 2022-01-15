общество
Какой сегодня день: даты и события 15 января
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 15 января 2022 года.
- День образования Следственного комитета Российской Федерации. 15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации», подписанный 28 декабря 2010 года. Это стало поводом внести в российский календарь еще одну праздничную дату — День образования Следственного комитета РФ.
В 2007 году Следственный комитет при прокуратуре РФ стал относительно самостоятельным ведомством, однако все еще входил в систему органов прокуратуры. Закон 2011 года вернул модель развития следственных органов к идее Петра I. Этот документ установил, что руководство деятельностью комитета осуществляет глава государства.
В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации (СК России) не входит в структуру ни одного из органов государственной власти. Он является федеральным государственным органом в стране, осуществляющим полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия в соответствии с законодательством РФ.
Таким образом, сегодня работники Следственного комитета могут отпраздновать своего рода «день независимости». В любом случае, этот праздник — хороший повод подвести итоги работы и отметить отличившихся сотрудников ведомства.
Напомним, что празднование профессионального праздника — Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации — установлено на 25 июля.
- День памяти святого Серафима Саровского. Русская православная церковь чествует память преподобного Серафима Саровского дважды в год. 1 августа празднуется обретение его мощей в 1903 году. А 15 января православные христиане отмечают преставление преподобного. В дни памяти святого Серафима Саровского в храмах и монастырях по всей России совершается праздничная служба, а мужчины, которые носят имя святого, отмечают свои именины.
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