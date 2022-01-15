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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 15 января

Какой сегодня день: даты и события 15 января

общество

Какой сегодня день: даты и события 15 января

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 15 января 2022 года.

  • День образования Следственного комитета Российской Федерации. 15 января 2011 года вступил в силу Федеральный закон «О Следственном комитете Российской Федерации», подписанный 28 декабря 2010 года. Это стало поводом внести в российский календарь еще одну праздничную дату — День образования Следственного комитета РФ.
    В 2007 году Следственный комитет при прокуратуре РФ стал относительно самостоятельным ведомством, однако все еще входил в систему органов прокуратуры. Закон 2011 года вернул модель развития следственных органов к идее Петра I. Этот документ установил, что руководство деятельностью комитета осуществляет глава государства.
    В настоящее время Следственный комитет Российской Федерации (СК России) не входит в структуру ни одного из органов государственной власти. Он является федеральным государственным органом в стране, осуществляющим полномочия в сфере уголовного судопроизводства и иные полномочия в соответствии с законодательством РФ.
    Таким образом, сегодня работники Следственного комитета могут отпраздновать своего рода «день независимости». В любом случае, этот праздник — хороший повод подвести итоги работы и отметить отличившихся сотрудников ведомства.
    Напомним, что празднование профессионального праздника — Дня сотрудника органов следствия Российской Федерации — установлено на 25 июля.
  • День памяти святого Серафима Саровского. Русская православная церковь чествует память преподобного Серафима Саровского дважды в год. 1 августа празднуется обретение его мощей в 1903 году. А 15 января православные христиане отмечают преставление преподобного. В дни памяти святого Серафима Саровского в храмах и монастырях по всей России совершается праздничная служба, а мужчины, которые носят имя святого, отмечают свои именины.
  • День рождения Википедии
  • День поиска пропавшего эха
  • День клубничного мороженого
  • День шляпы
  • День бублика
  • День Главного штаба Военно–морского флота РФ
  • День выбоины
  • День свежевыжатого сока
  • День чайного гриба

Знаменательные даты и события

  • 1943 Завершено строительство здания Пентагона
  • 2006 Впервые президентом Чили стала женщина
  • 1955 Китайское руководство приняло решение о создании собственного ядерного арсенала
  • 1831 Уральский промышленник Павел Демидов учредил премию «для содействия к преуспеванию наук»

Персоны

  • 1765  — 1815
    Эмма Гамильтон
    возлюбленная британского адмирала Нельсона
  • 1795  — 1829
    Александр Грибоедов
    русский дипломат, драматург и поэт
  • 1850  — 1891
    Софья Ковалевская
    русский математик, писатель и публицист
  • 1871  — 1919
    Роза Люксембург
    немецкая революционерка, деятель европейского коммунистического движения
  • 1875  — 1943
    Мария Фореску
    румынская оперная певица и актриса немого кино
  • 1891  — 1938
    Осип Мандельштам
    русский поэт, прозаик, переводчик и литературный критик
  • 1925  — 2015
    Римма Маркова
    советская и российская актриса театра и кино, Народная артистка России
  • р. 1945
    Максим Дунаевский
    советский и российский композитор, пианист, Народный артист России
  • р. 1966
    Егор Кончаловский
    российский режиссер, актер, сценарист, продюсер

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