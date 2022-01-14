Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области увеличили пособие на погребение

В Ростовской области увеличили пособие на погребение

общество

В Ростовской области увеличили пособие на погребение

Опубликовано

Теперь данная выплата составляет 8107 руб., что на 312 руб. больше прежнего размера.

Данные изменения внесены в закон «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств областного бюджета»*.

Если умерший на день смерти был официально трудоустроен, то за получением данной выплаты родственники должны обращаться к работодателю, если умерший не имел постоянного места работы, а также в случае смерти несовершеннолетнего члена семьи, за пособием на погребение следует обращаться в Управление соцзащиты. Если семья простилась с родственником, достигшим пенсионного возраста, данное пособие выдадут в Пенсионном фонде РФ.

*Областной закон Ростовской области № 303-ЗС от 3 мая 2005 г. (ред. 23.12.2021 г.) «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств областного бюджета».

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:

Другое в рубрике общество

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Реклама

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 12 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 12 января!

Автор: 11.01.2022
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменске эвакуируют всех учащихся школы № 1

происшествия

В Каменске эвакуируют всех учащихся школы № 1

В России определили количество россиян с иммунитетом к коронавирусу

здоровье

Медики обнародовали основные симптомы омикрон-штамма

В Каменском районе ДТП с двумя пострадавшими

происшествия

В Каменском районе ДТП с двумя пострадавшими

В Каменске орудуют мошенники-трубочисты

происшествия

В Каменске орудуют мошенники-трубочисты

Сообщение о минировании каменской школы №1 не подтвердилось

происшествия

Сообщение о минировании каменской школы №1 не подтвердилось

Реклама
Вверх