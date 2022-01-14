Теперь данная выплата составляет 8107 руб., что на 312 руб. больше прежнего размера.

Данные изменения внесены в закон «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств областного бюджета»*.

Если умерший на день смерти был официально трудоустроен, то за получением данной выплаты родственники должны обращаться к работодателю, если умерший не имел постоянного места работы, а также в случае смерти несовершеннолетнего члена семьи, за пособием на погребение следует обращаться в Управление соцзащиты. Если семья простилась с родственником, достигшим пенсионного возраста, данное пособие выдадут в Пенсионном фонде РФ.

*Областной закон Ростовской области № 303-ЗС от 3 мая 2005 г. (ред. 23.12.2021 г.) «О предоставлении материальной и иной помощи для погребения умерших за счет средств областного бюджета».