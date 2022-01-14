Всего лишь за год, с сентября 2020 г. по сентябрь 2021 г., на предприятиях и в организациях страны количество сотрудников моложе 30 лет уменьшилось на 460,5 тысяч.

В ближайшие годы подобная тенденция еще больше усугубится. Работодатели могут потерять еще около 8 млн сотрудников до 40 лет. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании FinExpertiza, основанное на данных Росстата.

Судя по данным августа 2010 г. и сентября 2021 г., количество сотрудников до 30 лет в России сократилось на 6 млн. Два прошедших пандемийных года внесли свою лепту – молодых специалистов стало еще меньше на 1,4 млн. В качестве причин сложившейся ситуации указываются демографический провал 1990-х и пандемия. По прогнозам экспертов, ситуация в ближайшее время вряд ли стабилизируется.