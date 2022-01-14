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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении

Закон об QR-кодах в общественных местах будет доработан

здоровье

В России отложили рассмотрение законопроекта о QR-кодах во втором чтении

Опубликовано

QR-коды для предъявления в общественных местах должны были ввести с 1 февраля до 1 июня.

Принятие закона о введении QR-кодов в общественных местах пока будет отложено из-за неопределенности развития дальнейшей эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову

Напомним, законопроект был принят только в первом чтении. Подразумевалось, что он будет направлен на борьбу с распространением штамма коронавируса «дельта». Предполагалось, что предъявлять QR-коды будет необходимо для посещения учреждений культуры, общепита, розничной торговли. 

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