QR-коды для предъявления в общественных местах должны были ввести с 1 февраля до 1 июня.

Принятие закона о введении QR-кодов в общественных местах пока будет отложено из-за неопределенности развития дальнейшей эпидемиологической ситуации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову.

Напомним, законопроект был принят только в первом чтении. Подразумевалось, что он будет направлен на борьбу с распространением штамма коронавируса «дельта». Предполагалось, что предъявлять QR-коды будет необходимо для посещения учреждений культуры, общепита, розничной торговли.