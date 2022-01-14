За прошедшие сутки с 13 на 14 января в регионе число новых случаев COVID-19 увеличилось на 422 человека.

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, общее количество заболевших по состоянию на утро 14 января составило 198654. Вырос до значений 0,94 и коэффициент распространения инфекции. За прошедшие сутки новые случаи ковида отмечены во всех 55 городах и регионах области: Каменск по числу заболевших за сутки на 10 месте (ковид был подтвержден у 10 каменчан). По данным на 10 января наш город находился в «желтой зоне» санитарной карты области.

По данным властей с 13 на 14 января на Дону скончались от ковида 11 человек: 7 женщин и 4 мужчины.