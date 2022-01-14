общество
Какой сегодня день: даты и события 14 января
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 14 января 2022 года.
- Старый Новый год. Традиция отмечать старый Новый год идет от расхождения Юлианского календаря (или иначе календаря «старого стиля») и Григорианского календаря — того, по которому сейчас живет практически весь мир. Расхождение календарей в 20-21 веках составляет 13 дней.
Старый Новый год — это редкий исторический феномен, дополнительный праздник, который получился в результате смены летоисчисления. Из-за данного расхождения календарей ряд стран отмечает два «Новых года» — по старому и новому стилю. Таким образом, в ночь с 13 на 14 января каждый может позволить себе допраздновать самый любимый праздник. Ведь для многих верующих православных людей старый Новый год имеет особое значение, поскольку от души отпраздновать его они могут лишь после окончания Рождественского поста.
Одной из традиций праздников считаются вареники с сюрпризами и желаниями.
- День трубопроводных войск Вооруженных сил России. 14 января свой профессиональный праздник отмечают военнослужащие Трубопроводных войск России. Официально он был установлен указом президента в декабре 2021 года, хотя специалисты данного рода войск отмечали его и ранее.
В настоящее время трубопроводные войска — специальные войска тыла Вооруженных сил РФ, которые не имеют аналогов в иностранных армиях.
За несколько десятков лет конструкторами, инженерами, воинами-трубопроводчиками, рабочими были созданы, разработаны и приняты на вооружение различные комплекты полевых магистральных трубопроводов, не имеющие мировых аналогов, машины для их монтажа и подвижные средства перекачки. Сегодня основное «вооружение» войск составляют трубопроводы, трубомонтажная техника и другие средства механизации работ, а также специальные автомобили и средства связи. А главной их задачей является обеспечение непрерывной доставки горючего на значительные расстояния.
- День военно-оркестровой службы Вооруженных сил России. 14 января отмечается День создания военно-оркестровой службы Вооруженных сил Российской Федерации, установленный приказом министра обороны РФ № 11 от 14 января 2021 года.
Находясь в непосредственном подчинении Генерального штаба, военно-оркестровая служба (ВОС) обеспечивает подготовку военных музыкантов и дирижеров, принимает активное участие в организации торжественных мероприятий, парадов, смотров, участвует в воспитательном процессе личного состава, способствуя духовному и культурному развитию военнослужащих.
- Обрезание Господне (православный праздник). С 4-го века христиане празднуют событие, о котором сказано в Евангелии от Луки — обрезание Господне, совершившееся на восьмой день после рождения Иисуса Христа.
В настоящее время празднование этого события также совершается на восьмой день после праздника Рождества Христова — то есть 14 января по новому стилю. Обрезание Господне считается великим праздником Православной Церкви.
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Знаменательные даты и события
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