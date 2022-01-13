Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Каменске орудуют мошенники-трубочисты

В Каменске орудуют мошенники-трубочисты
Фото: znamkaluga.ru

происшествия

В Каменске орудуют мошенники-трубочисты

Опубликовано

На удочку мошенников, которые, прикрываясь какой-то псевдоофициальной организацией, оказывают услуги по обслуживанию ветканалов, попались немало жителей многоквартирных домов, находящихся в ведении УК «Каменская». Каждый из пострадавших заплатил за эту услугу по 12,5 тыс. руб.

На самом деле эта услуга для жителей многоквартирных домов практически бесплатная. Как пояснил «ПИКу» директор управляющей компании Руслан Ковалев, обслуживание вентканалов и дымоходов проводят организации, специально нанятые управляющими компаниями и ТСЖ. Обследование дымоходов осуществляется за счет средств дома. Причем о времени проверок жильцов домов уведомляют заранее. Кроме того, у всех проверяющих имеются удостоверения, достоверность которых можно проверить, позвонив в свою УК.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике происшествия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 12 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 12 января!

Автор: 11.01.2022
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменском районе ДТП с двумя пострадавшими

происшествия

В Каменском районе ДТП с двумя пострадавшими

В России определили количество россиян с иммунитетом к коронавирусу

здоровье

Медики обнародовали основные симптомы омикрон-штамма

В Каменском районе подорожал проезд на автобусах

общество

На Старый Новый год Каменск окажется во власти морозов

В Каменске эвакуируют всех учащихся школы № 1

происшествия

В Каменске эвакуируют всех учащихся школы № 1

Кто в Каменске решил проблему гололеда

ЖКХ

Кто в Каменске решил проблему гололеда

Реклама
Вверх