На удочку мошенников, которые, прикрываясь какой-то псевдоофициальной организацией, оказывают услуги по обслуживанию ветканалов, попались немало жителей многоквартирных домов, находящихся в ведении УК «Каменская». Каждый из пострадавших заплатил за эту услугу по 12,5 тыс. руб.

На самом деле эта услуга для жителей многоквартирных домов практически бесплатная. Как пояснил «ПИКу» директор управляющей компании Руслан Ковалев, обслуживание вентканалов и дымоходов проводят организации, специально нанятые управляющими компаниями и ТСЖ. Обследование дымоходов осуществляется за счет средств дома. Причем о времени проверок жильцов домов уведомляют заранее. Кроме того, у всех проверяющих имеются удостоверения, достоверность которых можно проверить, позвонив в свою УК.