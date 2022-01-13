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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Сообщение о минировании каменской школы №1 не подтвердилось

Сообщение о минировании каменской школы №1 не подтвердилось

происшествия

Сообщение о минировании каменской школы №1 не подтвердилось

Работа саперов и спасателей закончена

Опубликовано

По сообщению начальника ГО и ЧС Каменска-Шахтинского Ю. Плотникова, информация о том, что школа №1 заминирована, не подтвердилось. Образовательный процесс возобновлен и продолжается в штатном режиме.

Напомним, утром 13 января на пульт 112 поступило сообщение о том, что образовательное учреждение заминировано. Школьники были экстренно эвакуированы. Начальная школа — в соседний детский сад «Солнышко», старшие классы – в ДК им. Гагарина.

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