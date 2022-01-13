общество
Какой сегодня день: даты и события 13 января
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 13 января 2022 года.
- День российской печати. 13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации, журналистов — День российской печати.
Он связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты. 13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости».
По оценкам специалистов, на начало 2009 года в России было зарегистрировано более 33 тысяч печатных изданий — это в два раза больше, чем в 2000 году. Более половины наименований — это газеты, затем журналы, и лишь малая часть — другие виды печатных периодических изданий. Ежедневно, в среднем, по подписчикам распространяется более 20 миллионов экземпляров различных печатных изданий.
Всего в российском реестре средств массовой информации, по данным Роскомнадзора на январь 2020 года, зарегистрировано свыше 146 тысяч СМИ.
Начиная с 1997 года, традиционно в День российской печати проходит вручение премии Президента России в области СМИ и грантов для поддержки проектов молодых журналистов.
- Васильева коляда, Васильев вечер Дата по старому стилю: 31 декабря. 13 января — канун Васильева дня, когда по церковному календарю чествовали святителя Василия Кесарийского — богослова, жившего в 4 веке в Каппадокии. Именно ему приписывают изобретение иконостаса, а также авторство множества проповедей.
Вечер этого дня назывался щедрым. Хозяйки готовили множество снеди — с тем, чтобы хватило угостить всех знакомых и соседей, зашедших в гости. Существовало поверье, что богатый стол обеспечит хозяину достаток на весь год. Особой популярностью пользовались блюда из свинины, так как святой Василий считался покровителем свиноводов. Кроме того, свинья символизировала плодовитость и благополучие.
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Знаменательные даты и события
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- 1874 В России принят Устав о воинской повинности
- 1940 Завершился героический дрейф в льдах Арктики ледокола «Георгий Седов»
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- 1876 — 1916
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русский спортсмен и один из первых русских летчиков
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