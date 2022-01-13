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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 13 января

Какой сегодня день: даты и события 13 января

общество

Какой сегодня день: даты и события 13 января

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 13 января 2022 года.

  • День российской печати. 13 января в России отмечается профессиональный праздник работников периодической печати, средств массовой информации, журналистов — День российской печати.
    Он связан с исторической датой — началом издания первой российской печатной газеты. 13 января 1703 года по указу Петра I вышел в свет первый номер русскоязычной газеты «Ведомости».
    По оценкам специалистов, на начало 2009 года в России было зарегистрировано более 33 тысяч печатных изданий — это в два раза больше, чем в 2000 году. Более половины наименований — это газеты, затем журналы, и лишь малая часть — другие виды печатных периодических изданий. Ежедневно, в среднем, по подписчикам распространяется более 20 миллионов экземпляров различных печатных изданий.
    Всего в российском реестре средств массовой информации, по данным Роскомнадзора на январь 2020 года, зарегистрировано свыше 146 тысяч СМИ.
    Начиная с 1997 года, традиционно в День российской печати проходит вручение премии Президента России в области СМИ и грантов для поддержки проектов молодых журналистов.
  • Васильева коляда, Васильев вечер Дата по старому стилю: 31 декабря. 13 января — канун Васильева дня, когда по церковному календарю чествовали святителя Василия Кесарийского — богослова, жившего в 4 веке в Каппадокии. Именно ему приписывают изобретение иконостаса, а также авторство множества проповедей.
    Вечер этого дня назывался щедрым. Хозяйки готовили множество снеди — с тем, чтобы хватило угостить всех знакомых и соседей, зашедших в гости. Существовало поверье, что богатый стол обеспечит хозяину достаток на весь год. Особой популярностью пользовались блюда из свинины, так как святой Василий считался покровителем свиноводов. Кроме того, свинья символизировала плодовитость и благополучие. 
  • День «Осуществи свою мечту»
  • День случайных попутчиков
  • День резинового утенка
  • День наклейки

Знаменательные даты и события

  • 1830 Вышел первый номер «Литературной газеты»
  • 1858 Поступила в обращение первая российская почтовая марка
  • 1872 В России начала работу служба погоды
  • 1874 В России принят Устав о воинской повинности
  • 1940 Завершился героический дрейф в льдах Арктики ледокола «Георгий Седов»
  • 1953 В советских газетах вышло сообщение о раскрытии «заговора кремлевских врачей» (так называемое «дело врачей»)

Персоны

  • 1827  — 1911
    Николай Бекетов
    русский физико-химик, академик
  • 1859  — 1906
    Александр Попов
    русский физик и электротехник, один из изобретателей радио
  • 1876  — 1916
    Сергей Уточкин
    русский спортсмен и один из первых русских летчиков
  • 1878  — 1976
    Василий Шульгин
    русский политический деятель, монархист, публицист
  • 1899  — 1970
    Лев Кулешов
    советский кинорежиссер, стоявший у истоков советского киноискусства
  • 1918  — 2005
    Арутюн Акопян
    советский и российский артист эстрады, фокусник, Народный артист СССР
  • р. 1966
    Ирина Апексимова
    российская актриса, режиссер, певица, телеведущая, Заслуженная артистка России
  • р. 1977
    Орландо Блум
    британский актер

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