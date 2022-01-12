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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В Ростовской области число заболевших COVID-19 увеличивается

В Ростовской области число заболевших COVID-19 увеличивается

здоровье

В Ростовской области число заболевших COVID-19 увеличивается

Опубликовано

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за прошедшие сутки с 11 на 12 января в регионе заболели ковидом 367 человек (с 10 на 11 января – 358).

По состоянию на 12 января общее количество заболевших ковидом в регионе составило 197 841 человек. Показатель заболевших на 100 тыс. населения – 4708. Коэффициент распространения инфекции — 0,8. Новые заболевшие выявлены в 54 городах и районах области. 

Каменск в рейтинге заболеваемости сегодня на 16 месте – 6 новых случаев. По-прежнему наибольший процент заболевших в возрастной категории от 18 до 45 лет (37,5%). наименьший (5,7%) – в категории старше 80 лет. За прошедшие сутки скончались 15 дончан, выздоровели 230 человек.    

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