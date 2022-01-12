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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В России прогнозируется рост заражений омикрон-штаммом

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здоровье

В России прогнозируется рост заражений омикрон-штаммом

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По данным Роспотребнадзора, число случаев заражения штаммом «омикрон» в России за новогодние каникулы выросло почти втрое.

Инфицированные омикрон-штаммом уже выявлены в 13 субъектах РФ – в Москве, Московской области, Ростовской области, Пермском крае, Санкт-Петербурге, Мурманской, Ленинградской, Орловской, Оренбургской областях и т. д. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову

Роспотребнадзор прогнозирует, что при неблагоприятном сценарии число случаев заражения коронавирусом за день в России может стать шестизначным. А. Попова считает, что нужно быть готовыми к негативному варианту развития событий, поскольку «омикрон» по своей контагиозности значительно превосходит встречаемые ранее штаммы коронавируса. 

По состоянию на 12 января в России зарегистрировано 698 случаев заражений «омикроном». Такие данные со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову приводят РИА «Новости».  Большая часть заболевших зарегистрирована в Москве и Подмосковье. 

Напомним, инфицированный новым омикрон-штаммом способен распространять вирус уже на вторые сутки после заражения, хотя симптомы заболевания проявляются на третий-пятый день.

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