По данным Роспотребнадзора, число случаев заражения штаммом «омикрон» в России за новогодние каникулы выросло почти втрое.

Инфицированные омикрон-штаммом уже выявлены в 13 субъектах РФ – в Москве, Московской области, Ростовской области, Пермском крае, Санкт-Петербурге, Мурманской, Ленинградской, Орловской, Оренбургской областях и т. д. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

Роспотребнадзор прогнозирует, что при неблагоприятном сценарии число случаев заражения коронавирусом за день в России может стать шестизначным. А. Попова считает, что нужно быть готовыми к негативному варианту развития событий, поскольку «омикрон» по своей контагиозности значительно превосходит встречаемые ранее штаммы коронавируса.

По состоянию на 12 января в России зарегистрировано 698 случаев заражений «омикроном». Такие данные со ссылкой на вице-премьера РФ Татьяну Голикову приводят РИА «Новости». Большая часть заболевших зарегистрирована в Москве и Подмосковье.

Напомним, инфицированный новым омикрон-штаммом способен распространять вирус уже на вторые сутки после заражения, хотя симптомы заболевания проявляются на третий-пятый день.