По состоянию на 12 января 2022 года уровень коллективного иммунитета превышает 80% в Севастополе, Санкт-Петербурге, Республике Карелия и Чукотском автономном округе.

В ходе совещания с президентом Владимиром Путиным и членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что коллективный иммунитет к коронавирусу в России составляет 63,2%. Об этом сообщает РИА «Новости». Также чиновница отметила высокий уровень этого показателя (превышающий 80%) в двух российских городах – Севастополе (89,5%) и Санкт-Петербурге (81,4%), а также в Карелии (80,8%) и на Чукотке (80,6%).

К отметке в 80% иммунизированного населения приблизились Тува, Подмосковье и Липецкая область. Примечательно, что в 2020 году самый высокий уровень коллективного иммунитета к коронавирусной инфекции отмечался в Красноярском крае (более 65,3% населения), Астраханской области (51,6%). В тот период времени коллективный иммунитет на уровне 40-46% был сформирован в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Татарстане, Ставропольском крае. Самые низкие цифры, менее 10%, зафиксированы в Краснодарском крае (5,1%) и Тюменской области (9,5%).

По данным Роспотребнадзора, в декабре 2021 года коллективный иммунитет в России составлял 60,4%. В ноябре прошлого года глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 должен быть не менее 80%.