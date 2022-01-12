Мы в социальных сетях

Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

В крещенскую ночь в Каменске оборудуют две купели

В крещенскую ночь в Каменске оборудуют две купели
Фото из архива.

религия

В крещенскую ночь в Каменске оборудуют две купели

Опубликовано

В ночь с 18 на 19 января купели для омовения и места для обогрева будут оборудованы на центральном городском пляже и пляже «Топольки».

В период с 22.00 18 января до 2.00 19 января, в рамках совместных учений по спасению людей в акватории реки Северский Донец, обеспечивать безопасность и правопорядок будут сотрудники Управления ГО и ЧС в Каменске-Шахтинском, а также пожарные, медработники и полиция.

Расписание крещенских служб Великого освящения воды смотрите в свежем номере газеты «ПИК» от 12 января.

Продолжить чтение
Реклама
Может также заинтересовать
Похожие темы:,

Другое в рубрике религия

Реклама

Объявления физических лиц

Объявления ИП и юрлиц

Вернуться на главную страницу

Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 12 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 12 января!

Автор: 11.01.2022
Реклама
Реклама

Популярное

В Каменском районе подорожал проезд на автобусах

общество

На Старый Новый год Каменск окажется во власти морозов

В Каменском районе ДТП с двумя пострадавшими

происшествия

В Каменском районе ДТП с двумя пострадавшими

Кто в Каменске решил проблему гололеда

ЖКХ

Кто в Каменске решил проблему гололеда

В России определили количество россиян с иммунитетом к коронавирусу

здоровье

Медики обнародовали основные симптомы омикрон-штамма

В Каменском районе заливают настоящий хоккейный лед

спорт

В Каменском районе начала работать хоккейная площадка

Реклама
Вверх