В ночь с 18 на 19 января купели для омовения и места для обогрева будут оборудованы на центральном городском пляже и пляже «Топольки».

В период с 22.00 18 января до 2.00 19 января, в рамках совместных учений по спасению людей в акватории реки Северский Донец, обеспечивать безопасность и правопорядок будут сотрудники Управления ГО и ЧС в Каменске-Шахтинском, а также пожарные, медработники и полиция.

Расписание крещенских служб Великого освящения воды смотрите в свежем номере газеты «ПИК» от 12 января.