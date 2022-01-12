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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Куда начнут возить мусор из Каменска?

Заключен дополнительный контракт на расчистку каменских свалок

ЖКХ

Куда начнут возить мусор из Каменска?

Опубликовано

В конце 2022 года планируется ввести в эксплуатацию Красносулинский МЭОК, к которому относятся Каменск и Каменский район.

Об этом в конце декабря 2021 года сообщал и.о. министра ЖКХ Ростовской области Сергей Орлов в ходе заседания областного правительства, сообщает РБК.

Объем инвестиций, необходимый для завершения строительства этого межмуниципального экологического отходоперерабатывающего комплекса, составляет 1,2 млрд руб. Планируется, что Красносулинский МЭОК сможет перерабатывать до 250 тыс. тонн отходов в год.

Напомним, в 2021 году начали работать три МЭОК – Волгодонский, Мясниковский и Неклиновский. Всего в Ростовской области будет построено восемь МЭОК.

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