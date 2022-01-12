С 12 января Каменск сковали морозы. Ожидается ухудшение погодных условий. Вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедица.

Вплоть до следующей рабочей недели погода в Ростовской области и Каменске будет крайне неустойчивой. 12 и 13 января ожидаются морозы до -5…-10 градусов днем и -9…-13 ночью. Однако уже в пятницу, 14 января, столбики термометров поднимутся до 0…+1.

Подобные скачки температур особенно болезненно переносят люди пожилого возраста, пациенты с хроническими заболеваниями и в первую очередь с сердечно-сосудистыми. Также синоптики предупредили об ухудшении видимости на дорогах, гололедице, налипании мокрого снега. С 14 января ожидаются сильный ветер, который будет дуть со скоростью 16-18 м/с с порывами до 20 м/с. Водителям и пешеходам рекомендуется соблюдать предельную осторожность на дорогах.