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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Какой сегодня день: даты и события 12 января

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общество

Какой сегодня день: даты и события 12 января

Опубликовано

Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 12 января 2022 года.

  • День работника прокуратуры Российской Федерации. Отмечается ежегодно 12 января, начиная с 1996 года, по Указу Президента РФ № 1329 от 29 декабря 1995 года, учитывая роль органов прокуратуры в укреплении законности в государстве.
    Сегодня, как и прежде, главное в работе прокуратуры — это ее правозащитная функция. Самыми важными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов государства.
    Прокуратура РФ осуществляет деятельность на основе Конституции РФ, Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Гражданского процессуального кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ.
    В свой же профессиональный праздник все работники прокуратуры получают поздравления от руководства, коллег и друзей, а наиболее отличившиеся в работе — ведомственные награды и ценные подарки.
  • Анисьин день. Дата по старому стилю: 30 декабря.Этот день получил название в честь святой Анисии, жившей в 3-4 веках в Греции. По преданию, ее родители рано умерли, оставив девушке много богатств. Анисия раздала все свои деньги беднякам, а рабов отпустила на волю. Но и после этого она продолжала помогать людям — лечила больных, утешала скорбящих, заботилась о заключенных в темницы христианах.
    Анисью (Анисию) на Руси прозвали Желудочницей, поскольку по древнему обычаю в ее день резали свиней и варили требуху, в том числе желудки. А прежде чем употребить внутренности в пищу, их использовали для гадания: считалось, что если селезенка свиньи ровная и гладкая — то зима будет суровая; если желудок оказался пустым — холода продлятся долго.
  • День похищений
  • День горячего чая
  • День посадки внутреннего дерева
  • День марципана
  • День поцелуя рыжих
  • Праздник изумительных диких мужчин
  • День фармацевта
  • День курицы в соусе карри
  • День «Придерживайтесь своего новогоднего решения»
  • День «Работай усерднее»

Знаменательные даты и события

  • 1936 Основано добровольное спортивное общество «Локомотив»
  • 1945 Началась Висло-Одерская операция советских войск
  • 1950 В СССР вновь введена смертная казнь за измену, шпионаж и саботаж
  • 1998 В Париже подписан Протокол о запрете клонирования человека

Персоны

  • 1628  — 1703
    Шарль Перро
    французский писатель-сказочник, поэт и критик
  • 1772  — 1839
    Михаил Сперанский
    российский государственный деятель, реформатор, законотворец
  • 1842  — 1931
    Джованни Болдини
    итальянский живописец, портретист и жанрист
  • 1876  — 1916
    Джек Лондон
    американский писатель, автор приключенческой литературы
  • 1890  — 1976
    Агата Кристи
    английская писательница, автор детективных романов и пьес
  • 1891  — 1942
    Владимир Петляков
    советский авиаконструктор
  • 1903  — 1960
    Игорь Курчатов
    советский физик, академик
  • 1907  — 1966
    Сергей Королев
    советский ученый, основоположник практической космонавтики
  • р. 1936
    Раймонд Паулс
    советский и латвийский композитор, пианист, дирижер, политический деятель
  • 1939  — 2015
    Елена Образцова
    советская и российская оперная певица, педагог, Народная артистка СССР
  • р. 1967
    Рената Литвинова
    российская актриса, режиссер, сценарист, телеведущая, Заслуженная артистка России
  • 1971  — 2008
    Геннадий Бачинский
    российский радио- и телеведущий, продюсер

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