общество
Какой сегодня день: даты и события 12 января
Всем доброго утра! Желаем отличного настроения и хорошего дня! Праздники, знаменательные даты, интересные события России, мира и Каменска-Шахтинского на 12 января 2022 года.
- День работника прокуратуры Российской Федерации. Отмечается ежегодно 12 января, начиная с 1996 года, по Указу Президента РФ № 1329 от 29 декабря 1995 года, учитывая роль органов прокуратуры в укреплении законности в государстве.
Сегодня, как и прежде, главное в работе прокуратуры — это ее правозащитная функция. Самыми важными были и остаются надзор за соблюдением прав и свобод человека и гражданина, защита законных интересов государства.
Прокуратура РФ осуществляет деятельность на основе Конституции РФ, Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации», Гражданского процессуального кодекса РФ, Уголовно-процессуального кодекса РФ, Уголовного кодекса РФ.
В свой же профессиональный праздник все работники прокуратуры получают поздравления от руководства, коллег и друзей, а наиболее отличившиеся в работе — ведомственные награды и ценные подарки.
- Анисьин день. Дата по старому стилю: 30 декабря.Этот день получил название в честь святой Анисии, жившей в 3-4 веках в Греции. По преданию, ее родители рано умерли, оставив девушке много богатств. Анисия раздала все свои деньги беднякам, а рабов отпустила на волю. Но и после этого она продолжала помогать людям — лечила больных, утешала скорбящих, заботилась о заключенных в темницы христианах.
Анисью (Анисию) на Руси прозвали Желудочницей, поскольку по древнему обычаю в ее день резали свиней и варили требуху, в том числе желудки. А прежде чем употребить внутренности в пищу, их использовали для гадания: считалось, что если селезенка свиньи ровная и гладкая — то зима будет суровая; если желудок оказался пустым — холода продлятся долго.
- День похищений
- День горячего чая
- День посадки внутреннего дерева
- День марципана
- День поцелуя рыжих
- Праздник изумительных диких мужчин
- День фармацевта
- День курицы в соусе карри
- День «Придерживайтесь своего новогоднего решения»
- День «Работай усерднее»
Знаменательные даты и события
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- 1945 Началась Висло-Одерская операция советских войск
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