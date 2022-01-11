С 9 января, на 10% выросла верхняя граница общего для всех регионов России тарифного коридора стоимости полиса автогражданской ответственности: было 2476 – 5492 руб., стало 2224 – 5980 руб.

Кроме тарифов на основании Указания Банка России* изменился размер и регионального коэффициента. Он, помимо базового тарифа, мощности двигателя, возраста и стажа водителя, а также на коэффициент бонус-малус (КБМ), используется при расчете стоимости полиса ОСАГО.

Для Каменска, Волгодонска, Гуково, Новочеркасска, Сальска и Таганрога размер коэффициента существенно не изменился, нижняя граница коридора увеличилась с 0,82 до 0,84, а верхняя осталась прежней – 1. В Ростове-на-Дону новый коэффициент равен 1 – 1,64 (был 1 – 1,72), в Шахтах 0,84 – 1,08 (был 0,82 – 1,09), в Азове – 0,84 – 1,16 (был 0,82 – 1,18), в Батайске 0,84 – 1,24 (был 0,82 – 1,27), для остальных городов и районов региона 0,6 — 0,84 (был 0,55 – 0,82).

*Указание Центрального банка РФ № 66609 от 28.12.2021 г. “О страховых тарифах по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств”.