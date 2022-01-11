У 94 процентов инфицированных коронавирусом на Дону выявлен дельта-штамм. Менее 1 процента заболевших инфицированы омикрон-штаммом.

На втором месте по распространенности в Ростовской области является британский штамм (4,1% заболевших), менее 1 процента инфицированы омикрон-штаммом. Об этом 11 января в ходе заседания оперштаба по предупреждению и распространению новой коронавирусной инфекции сообщил главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев. В частности он отметил, что омикрон-штамм был выявлен у ростовчанки и ее шестимесячного ребенка. При этом, ни сами заболевшие, ни члены их семьи и близкие не выезжали за границу, и не имели контактов с вернувшимися из-за рубежа. По мнению, Е. Ковалева, омикрон-штамм имеет местное распространение со всеми вытекающими отсюда рисками. Напомним, первый случай заражения «омикроном» в Ростове выявили в начале декабря прошлого года, у 22-летнего студента медуниверситета из Конго.