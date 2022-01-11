Золото первенства Каменска по шахматам среди мужчин в очередной раз завоевал кандидат в мастера спорта Даниил Жуков.

После затяжного перерыва 9 января в шахматном клубе СШОР № 1 состоялся финал первенства Каменска по шахматам среди мужчин. В мероприятии приняли участие 24 каменских шахматиста. Оценивал шахматные баталии тренер высшей категории судья первой категории Юрий Зиновьев. По итогам решающего турнира чемпионом Каменска по шахматам стал кмс Даниил Жуков (1 место). Серебро — у кмс Александра Стаценко. Бронзу первенства выиграл кмс Дмитрий Семкин. Остается добавить, что соревнования прошли с соблюдением всех требуемых санитарных норм.