анонс номера
Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 12 января!
Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 2-го выпуска «ПИКа» в 2021-м году.
Читайте в номере:
- Прощай, мост. В первых числах января мостостроители начали готовиться к демонтажу нашего красивого, но аварийного моста через Северский Донец. Как говорится, спешите видеть и фотографировать. /2-3
- Где освятить воду на Крещение. Расписание Великого освящения воды в приходах Каменска и Каменского района. /12-13
- Каждому свое в год Тигра. «Полосатый» Новый год наступит 1 февраля, поэтому представляем гороскоп по году рождения. /29
- Заправке на кольце не место. Горожане, возмущенные строительством автозаправки, нашли неопровержимые доказательства в пользу прекращения работ на объекте. /3
- За коммуналку доплатят без заморочек. Обязательный техосмотр автолюбители будут проходить по желанию, а бумажных документов станет еще меньше. Продолжаем знакомить с новшествами российского законодательства. /4
- Погода проверяет каменчан на прочность. Новогодние выходные в Каменске были и снежными, и жутко скользкими. Поэтому оттепели 7 января, когда на дорогах наконец-то начал таять лед, люди радовались, как настоящему рождественскому чуду. /5
- Уплетай вареник, принесет он денег. Старый Новый год — особенно почитаемый праздник на юге России. В ночь с 13 на 14 января на стол принято подавать вареники с сюрпризами. Как быстро и просто приготовить вкусное блюдо и какие начинки добавить? Ловите подсказки от «ПИКа». /16