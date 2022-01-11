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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 12 января!

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 12 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 12 января!

Опубликовано

Самые актуальные темы недели, криминальные хроники и последние новости из жизни Каменска, Донецка и Каменского района — на страницах 2-го выпуска «ПИКа» в 2021-м году.

Читайте в номере:

  • Прощай, мост. В первых числах января мостостроители начали готовиться к демонтажу нашего красивого, но аварийного моста через Северский Донец. Как говорится, спешите видеть и фотографировать. /2-3
  • Где освятить воду на Крещение. Расписание Великого освящения воды в приходах Каменска и Каменского района. /12-13
  • Каждому свое в год Тигра. «Полосатый» Новый год наступит 1 февраля, поэтому представляем гороскоп по году рождения. /29
  • Заправке на кольце не место. Горожане, возмущенные строительством автозаправки, нашли неопровержимые доказательства в пользу прекращения работ на объекте. /3
  • За коммуналку доплатят без заморочек. Обязательный техосмотр автолюбители будут проходить по желанию, а бумажных документов станет еще меньше. Продолжаем знакомить с новшествами российского законодательства. /4
  • Погода проверяет каменчан на прочность. Новогодние выходные в Каменске были и снежными, и жутко скользкими. Поэтому оттепели 7 января, когда на дорогах наконец-то начал таять лед, люди радовались, как настоящему рождественскому чуду. /5
  • Уплетай вареник, принесет он денег. Старый Новый год — особенно почитаемый праздник на юге России. В ночь с 13 на 14 января на стол принято подавать вареники с сюрпризами. Как быстро и просто приготовить вкусное блюдо и какие начинки добавить? Ловите подсказки от «ПИКа». /16

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Анонсы

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 12 января!

анонс номера

Покупайте новый номер газеты «ПИК» от 12 января!

Автор: 11.01.2022
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