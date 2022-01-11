Наибольшей критике подверглись чайные наборы, сладости, одежда с новогодней символикой, которая уместна только на Новый год.

Результаты исследования, согласно которому 19% жителей страны недовольны своими новогодними подарками, опубликовало агентство «Татар Информ» со ссылкой на данные SuperJob. Согласно опросу, каждый третий респондент желал бы вернуть свои подарки обратно в магазин. 37% россиян решили оставить ненужные презенты, в надежде, что они когда-нибудь пригодятся. 22% планируют передарить свои новогодние «сюрпризы», а 35% мечтают вернуть их обратно в магазин. Список желанных подарков под елочку возглавили смартфоны и деньги. Также женщины выделили украшения, а мужчины – технику и электронику.