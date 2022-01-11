По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за прошедшие сутки с 9 на 10 января количество инфицированных коронавирусом дончан увеличилось на 355 человек (с 8 на 9 января на 349).

По состоянию на утро 10 января, коэффициент распространения инфекции был 0,69. Новые заболевшие зарегистрированы во всех 55 городах и районах региона. В Каменске за сутки ковидом заболели 6 человек. Лечение в госпиталях региона получают 1879 пациентов, на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 30 человек. Областной регистр умерших за сутки увеличился на 16 человек (12 женщин и 4 мужчин). Все они скончались от COVID-19. За прошедшие сутки протестировано 12538 человек, выздоровели 602.