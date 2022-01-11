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Газета «ПИК» | Каменск-Шахтинский

На Дону за последние сутки новогодних каникул от ковида скончались 16 человек

здоровье

На Дону за последние сутки новогодних каникул от ковида скончались 16 человек

Опубликовано

По данным областного правительства со ссылкой на Роспотребнадзор, за прошедшие сутки с 9 на 10 января количество инфицированных коронавирусом дончан увеличилось на 355 человек (с 8 на 9 января на 349).

По состоянию на утро 10 января, коэффициент распространения инфекции был 0,69. Новые заболевшие зарегистрированы во всех 55 городах и районах региона. В Каменске за сутки ковидом заболели 6 человек. Лечение в госпиталях региона получают 1879 пациентов, на инвазивной ИВЛ в тяжелом состоянии находятся 30 человек. Областной регистр умерших за сутки увеличился на 16 человек (12 женщин и 4 мужчин). Все они скончались от COVID-19. За прошедшие сутки протестировано 12538 человек, выздоровели 602. 

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